Trabzon'da kamyonetinde saldırıya uğrayan şoför can verdi

DHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.
Aydın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki 61 VT 832 plakalı kamyonetin içerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Sürücünün öldüğü belirlendi
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün öldüğünü belirlendi.
5 kurşun izi saptandı
Jandarma ekipleri de araçta, 5 kurşun izi tespit etti.
Tabancayla saldırıya uğrayan evli ve 1 çocuk babası Musa Ertuğral’ın (32) cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.