Trabzon'da kar aniden bastırdı! 8 kişilik aile evlerinde mahsur kaldı Sis Dağı Yaylası'nda akşam saatlerinde kar yağışı hızlanınca 8 kişilik aile evlerinde mahsur kaldı. Yakınları ulaşamayınca ekiplere haber verdi ve aileye ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede ulaşılan aile evlerinden çıkarıldı.

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İHA

Kar yurda giriş yaptı.

Yurdun yüksek kesimleri hafta içinde beyaza bürünmeye başladı.

Bu illerden biri de Trabzon oldu. Şalpazarı ilçesi ile Giresun’un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası’nda akşam saatlerinde aniden kar yağışı hızlandı.

Yakınları haber alamadı

Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yaylada Eynesil obasındaki N.G. A.Y. ve E.B adlı vatandaşların eşleri ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 8 kişilik aile, evlerinin kapılarını ve bacalarını kapattı.

Yakınları, 8 kişiden haber alamayınca ekiplere bildirdi.

8 kişilik aile kurtarıldı

Kar mücadelesine devam eden belediyeye ait iş makinaları Sis Dağı Yaylası'na yönlendirildi.

Mahsur kalan aileye ulaşmak için çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından 8 kişilik aile, iş makineleri ile kurtarılarak ilçe merkezine indirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)