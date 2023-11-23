Kar yurda giriş yaptı.
Yurdun yüksek kesimleri hafta içinde beyaza bürünmeye başladı.
Bu illerden biri de Trabzon oldu. Şalpazarı ilçesi ile Giresun’un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası’nda akşam saatlerinde aniden kar yağışı hızlandı.
Yakınları haber alamadı
Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yaylada Eynesil obasındaki N.G. A.Y. ve E.B adlı vatandaşların eşleri ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 8 kişilik aile, evlerinin kapılarını ve bacalarını kapattı.
Yakınları, 8 kişiden haber alamayınca ekiplere bildirdi.
8 kişilik aile kurtarıldı
Kar mücadelesine devam eden belediyeye ait iş makinaları Sis Dağı Yaylası'na yönlendirildi.
Mahsur kalan aileye ulaşmak için çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından 8 kişilik aile, iş makineleri ile kurtarılarak ilçe merkezine indirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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