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Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü
Karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen Bayram Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 17.05.2022 - 11:22
- Güncelleme : 17.05.2022 - 12:28
Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan Taner K. ile Bayram Değirmenci arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Taner K., Değirmenci’ye bıçakla saldırdı.
Göğsünden bıçaklandı
DHA'nın haberine göre; Değirmenci, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Taner K. de olay yerinden kaçtı.
Kurtarılamadı
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü VİDEO
Gözaltına alındı
Kaçan Taner K. de kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.