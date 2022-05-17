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    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü

    Karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen Bayram Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 17.05.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:28
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    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü

    Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan Taner K. ile Bayram Değirmenci arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Taner K., Değirmenci’ye bıçakla saldırdı.

    Göğsünden bıçaklandı

    DHA'nın haberine göre; Değirmenci, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Taner K. de olay yerinden kaçtı.

    Kurtarılamadı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü VİDEO

    Gözaltına alındı

    Kaçan Taner K. de kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü #1

    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü #2

    Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü #3


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