Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü

Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü

Karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen Bayram Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan Taner K. ile Bayram Değirmenci arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Taner K., Değirmenci’ye bıçakla saldırdı.

Göğsünden bıçaklandı

DHA'nın haberine göre; Değirmenci, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Taner K. de olay yerinden kaçtı.

Kurtarılamadı

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Trabzon’da kavga ettiği şahıs bıçakla öldürdü VİDEO



Gözaltına alındı

Kaçan Taner K. de kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.









