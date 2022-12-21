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    Trabzon’da kendisiyle konuşmayan yaşlı adamı öldürdü

    İş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 82 yaşındaki yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin sebebinin 5 yıl önce yaşanan kavgaya dayandığı öğrenildi.
    • 21.12.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 09:47
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    Trabzon’da kendisiyle konuşmayan yaşlı adamı öldürdü

    Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Y.S., dün akşam saatlerinde Niyazi Yıldırım’ın Uzun Sokak’taki iş yerine geldi.

    Kendisi ile görüşmek istemeyen Yıldırım ise Y.S.’yi dükkanından kovdu.

    Konuşmayınca vurdu

    Y.S., ısrarlarına rağmen kendisi ile konuşmayan 82 yaşındaki Yıldırım’a ateş etti.

    Yaşlı adam, kasığından ve göğsünden yaralandı.

    Kurtarılamadı

    İHA’nın haberine göre ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    5 yıllık dayak husumeti

    Saldırgan şahıs olay sonrası polise teslim olurken, iki şahıs arasında 5 yıl önce yaşanan bir dayak olayı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.


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