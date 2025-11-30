Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

- Trabzon Vakfıkebir ilçesi Karadağ Yaylası'nda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen Coşkun Bayrak hayatını kaybetti.
- Ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Bayrak kurtarılamadı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde acı olay...
Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak, çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 45 yaşındaki Bayrak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.