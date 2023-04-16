Trabzon'da kış uykusuna yatmayan ayı yayla evlerini gezdi Kış uykusuna yatmayan ayının yayla evlerine dadanması ev sahiplerinin koyduğu fotokapana yansıdı. Uzun süredir birçok eve giren ayı son girdiği eve tilki de eşlik etti.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kış zor şartlarda geçti...

Mevsimler değişirken farklı manzaralar da yaşanıyor.

Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin 300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası’nda girilmedik yayla evi bırakmadı.

Yayla evlerinin kapılarını ve pencerelerini pençeleri ile parçaladı.

Evlere zarar verdi

Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki yayla evlerine ayıların dadandığı duyunca Ocak ayından yaylaya çıkmıştı.

Halcı, geçen sürede ayıların yayla evlerine girmesini sürdürmesi üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden yaylanın yolunu tuttu.

Karlı yollara ve zor şartlara rağmen yaylaya tekrar çıkmayı başaran Halcı, yayla evinin tekrar ayılar tarafından girildiğini ve evine ve çevredeki onlarca yayla evine ayıların zarar verdiğini gördü.

Ayı ve tilki birlikte girdi

Halcı, yayladan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapan görüntülerini izlediğinde ise 4 ay önce evine giren dev ayının yine yiyecek bulmak için evine girdiğini bu kez ayının yalnız olmadığını ardından da bir aç tilkinin evine girdiği gördü.

O anlar kaydedildi

O anlar fotokapan kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Ayılar burada birkaç gece geçirmiş"

Yaylada ayıların zarar verdiği evleri de tek tek gezen Halcı, ayının bir yayla evinin pencerelerini koruyan korkulukları parçalayıp camı kırarak içeri girdiğini belirterek şöyle dedi: