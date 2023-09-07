Trabzon'da köpeğinin ölümünden belediyeyi sorumlu tuttu: Camları yere indirdi

DHA

Trabzon'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı.

Alkollü bir şahıs, Vakfıkebir Belediye binasını hedef aldı.

İddiaya göre, Y.B., yolda araç çarpması sonucu ölen köpeğinin alınması için belediye ekiplerinden yardım istedi.

Camları yere indirdi

Bir süre sonra ekiplerin gelmediğini öne süren Y.B., elindeki içki şişesini belediye ana hizmet binasına fırlattı. Binanın camları kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yasal işlem başlatıldı

Bölgeden uzaklaşan şüpheli, yakalandı.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Saldırıya ilişkin Vakfıkebir Belediyesi’nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Belediyemiz ana hizmet binamıza dün gece camlarının kırılması suretiyle menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırının ardından emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yaparak saldırganı yakalamış, ardından da yasal süreç başlatılmıştır. Bu sürecin yakından takipçisi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.