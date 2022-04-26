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    Trabzon'da köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı

    Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D., jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 26.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:17
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    Trabzon'da köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı

    Sokak köpeklerinin başıboş dolaşması yeterince tehlike saçmazmış gibi sahipli köpeklerin, sahipleri tarafından saldırgan bir karakterle yetiştirilmesi de tehlikenin boyutunu artırıyor.

    Bu kapsamda güvenlik güçleri, köpek dövüşlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.

    Trabzon'da köpek dövüştüren kişi gözaltına alındı VİDEO

    Dövüştürüp görüntüleri paylaştılar

    Bu kapsamda Trabzon'un Sürmene ilçesindeki karla kaplı arazide 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen H.D.'yi yakaladı.

    İdari soruşturma başlatıldı

    H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında 'hayvanlara eziyet etmek'ten adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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