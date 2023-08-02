Trabzon'da küçük Alperen’i yaralayan yorgun merminin çıktığı silah bulundu Annesiyle yolda yürüyen 9 yaşındaki Alperen Yavuz’un yaralanmasına neden olan merminin, olay yerine 1204 metre mesafedeki bir düğünde bulunan mahalle bekçisi H.Ş.'nin silahından çıktığı belirlendi.

DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Trabzon'da 28 Temmuz'da Uğurlu Mahallesi'nde annesiyle birlikte minibüsten inen 9 yaşındaki Alperen Yavuz, yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yavuz’un göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Alperen Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Merminin çıktığı silah tespit edildi Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, atış yönünü inceleyerek merminin 1204 metre mesafede yapılan bir düğünde atıldığını belirledi. Silahın sahibi mahalle bekçisi gözaltına alındı Düğünün yapıldığı bölgede toplanan silahlarda yapılan balistik incelemeyle, Alperen’i yaralayan merminin İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olan H.Ş.’nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. ayrıca soruşturma kapsamında açığa açılındı.