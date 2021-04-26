Trabzon'da, maganda kurşunu iftar yapan ailenin odasına isabet etti

Trabzon'da maganda kurşunu iftar yapan ailenin yatak odası duvarına isabet etti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde nereden ateş edildiği belli olmayan maganda kurşunu, Abdurrahman Bahadır'a ait evin yatak odası duvarına isabet etti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EVDE İFTAR YAPIYORLARDI

Dün akşam saatlerinde nereden ve kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, bir apartmandaki Abdurrahman Bahadır'a ait 3'üncü kattaki evin balkon camını kırdı, ardından da diğer penceredeki camı delip, yatak odası duvarına isabet etti.

Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğunun mutfafta iftar yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinde, merminin uzun namlulu tüfekten ateşlendiğini tespit edildi.

Mermi çekirdeğini alan ekipler, silahı ateşleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZE İSABET ETSEYDİ NE OLACAKTI?"

Magandalara tepki gösteren ev sahibi Abdurrahman Bahadır, verilmiş sadakalarının olduğunu söyleyerek, “Balkonda olsaydık ya bize isabet etseydi ne olacaktı? Çocuğumuz o saatte başka odada uyuyordu Allah’tan o odaya girmedi. Allah bizi korudu. Ne olur insanlar sevincini mermi atarak göstermesin." dedi.



