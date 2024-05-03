Trabzon'da minibüsçüler üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbeden 2 minibüs sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerince kiralanan servis, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durduruldu.

Önleri kesilen dolmuşçuların saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler darp raporu alıp şikayetçi odu.

Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerinin minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiraladıkları ifade edildi.

Servisin önünün minibüs sürücüleri tarafından kesilerek servis şoförü ve öğrencilerin tehdit ve hakarete uğradıkları, darbedildikleri yönünde sosyal medyada haberler yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Haberlerle ilgili olarak servis şoförü ve darbedilen öğrencilerin şikayetleri üzerine şüpheliler Ö.D., K.D., H.S. ve S.Y. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan tahkikat neticesinde şüpheliler Ö.D. ve K.D. gözaltına alınmıştır. Mezkur olayla ilgili Valiliğimizce de çok yönlü inceleme başlatılmıştır.

"Öğrencilerimize yapılan bu saldırganlığı şiddetle kınıyorum"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medya hesabından olay sırasında çekilen video ve yaralanan öğrencinin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencilerimize yapılan bu saldırganlığı şiddetle kınıyor, bu konuda her türlü önlemin alınacağının bilinmesini istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman evlatlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.