Trabzon’da minik Yusuf’un kıl payı kurtuluşu

Bisikletiyle kara yoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren görüntüler, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kayda alındı.

Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K., bisikletin kontrolünü kaybedince kara yoluna fırladı.

Bir anlık dalgınlıkla kendisini yolun ortasında bulan küçük çocuk, sol şeride kadar ilerledi.

BİSİKLETİYLE TIRA ÇARPTI

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Bisikletiyle tıra yandan çarpan minik Yusuf Duha, yere düştü.

Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Trabzon'da küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtuldu VİDEO

TIR SÜRÜCÜSÜ BİLE ŞOKE OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da panik içinde koşmaya başlarken, tır sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.'nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

Yusuf Duha K.'nın, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.