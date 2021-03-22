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    Trabzon'da motosikletin jantına ayağı sıkışan gencin zor anları

    Kendisine çarpan motosikletin jantına ayağı sıkışan E.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:15
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    Trabzon'da motosikletin jantına ayağı sıkışan gencin zor anları

    Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki E.K. isimli genç kıza çarptı.

    Kaza sonrası E.K.'nin ayağı janta sıkışırken, çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede genç kızı kurtardı. E.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Trabzon'da motosikletin jantına ayağı sıkışan gencin zor anları VİDEO

    Trabzon da motosikletin jantına ayağı sıkışan gencin zor anları #1

    Trabzon da motosikletin jantına ayağı sıkışan gencin zor anları #2

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