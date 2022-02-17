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    Trabzon'da öğretmenine tokat atan öğrencinin okulla ilişiği kesildi

    Dersi dinlemediği için cep telefonunu alan öğretmenine tokat atan 17 yaşındaki öğrencinin okulla ilişiğine son verildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 16:56
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    Trabzon'da öğretmenine tokat atan öğrencinin okulla ilişiği kesildi

    Trabzon Ortahisar'da bir lisenin müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni F. L., beden eğitimi dersi sırasında öğrenciyle problem yaşadı.

    Öğretmen, dersle ilgilenmeyen öğrencisi M.E.E.’den cep telefonunu vermesini istedi. Telefonu öğretmene veren M.E.E., bir süre sonra öğretmeni F.L.’den telefonunu geri istedi.

    F.L.'nin telefonu vermemesi üzerine M.E.E., iddiaya göre, öğretmenine tokat attı.

    YERE DÜŞEN ÖĞRETMENEİ ÖĞRENCİLER YARDIM ETTİ

    Aldığı darbeyle yere düşen öğretmene, çevredeki öğrenciler yardım etti. Darp raporu alan öğretmen, öğrencisinden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözlem altına alınan M.E.E., savcılıkça serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

    OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

    Disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzaklaştırma aldığı öğrenilen M.E.E.'nin okulla ilişiği de kesildi. Okul yönetiminin, daha önce ailesine, öğrencinin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

    Trabzon da öğretmenine tokat atan öğrencinin okulla ilişiği kesildi #1


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