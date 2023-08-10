Trabzon’da otomobil, 30 metre yükseklikten yuvarlandı Hastaneden dönen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü üzerindeki demir korkulukları yıktı, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nden dönen Mustafa S. yönetimindeki 36 SE 158 plakalı otomobil, Ortahisar’ın Kalkınma Mahallesi’ndeki köprünün üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

30 metreden dere yatağına yuvarlandı

Saat 21.00 sıralarında kaldırıma çıkarak demir bariyer ve korkulukları yıkan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada yaralanan sürücü Mustafa S. ile araçta bulunan Mine Ç., Mert Eren S., Tuğba Ü. ve Sevda T., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından sedyeye alınarak itfaiye görevlilerinin yardımıyla taşındı.

Hayati tehlikeleri yok

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartılırken; polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.