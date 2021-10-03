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    Trabzon'da otomobil dereye düştü: 2 ölü

    Yoldan çıkan aracın dereye düşmesi sonucu ölümlü kaza meydana geldi. Ekipler, araç içerisindeki Boran ve Ünver'in hayatını kaybettiğini belirledi.
    • AA
    • 03.10.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 17:12
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    Trabzon'da otomobil dereye düştü: 2 ölü

    Trabzon'un Yomra ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobil kaza yaptı.

    Sürücüsü belirlenemeyen 61 TN 695 plakalı otomobil, ilçenin Kömürcü mevkisinde yoldan çıkarak Yomra Deresi'ne düştü.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

    ARAÇTAKİLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Bekir Boran ve Ekrem Ünver'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İtfaiye ekipleri, çekici yardımıyla otomobili dereden çıkarttı.

    Trabzon'da dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti ViDEO

    Trabzon da otomobil dereye düştü: 2 ölü #1

    Trabzon da otomobil dereye düştü: 2 ölü #2

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