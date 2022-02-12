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- Trabzon'da otomobil kamyonete çarptı
Trabzon'da otomobil kamyonete çarptı
Bir kamyonete çarparak üç parçaya bölünen otomobilin sürücüsü Hamit Çebi, hayatını kaybederken, kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.
- DHA
- 12.02.2022 - 11:02
Trabzon'un Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda yaşanan kazada, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.
OTOMOBİL 3 PARÇAYA BÖLÜNDÜ
Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.