Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.888
-2.32%
BTXN Coin
37.45
-0.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Trabzon'da otomobil kamyonete çarptı

    Bir kamyonete çarparak üç parçaya bölünen otomobilin sürücüsü Hamit Çebi, hayatını kaybederken, kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da otomobil kamyonete çarptı

    Trabzon'un Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda yaşanan kazada, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki  otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.

    OTOMOBİL 3 PARÇAYA BÖLÜNDÜ

    Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #1

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #2

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #3

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #4

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #5

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #6

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #7

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #8

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #9

    Trabzon da otomobil kamyonete çarptı #10


    Görüş Bildir