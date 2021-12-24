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- Trabzon’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Gece saatlerinde Giresun’dan Trabzon yönüne seyir halinde olan otomobil ile Gürcistan plakalı tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
- DHA
- 24.12.2021 - 09:02
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde, dün saat 23.30 sıralarında, Giresun'dan Trabzon yönüne giden Sinan Yaylı (39) yönetimindeki otomobil aynı yönde giden Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan sürücü Sinan Yaylı kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.