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Trabzon’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gece saatlerinde Giresun’dan Trabzon yönüne seyir halinde olan otomobil ile Gürcistan plakalı tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.