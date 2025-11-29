Trabzon'da otomobilin altında kalan babaanne ve 2 torunu ağır yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımda ilerleyen A.D. ile torunları H.A.D. ve E.D.'ye, ardından da savrularak park halindeki otomobile çarptı.

Kazada babaanne ve 2 torunu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZA KAMERADA

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpma anı görülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.