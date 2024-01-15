Trabzon'da park halindeki otomobilin üzerine minibüs düştü

AA
Trabzon'da ilginç bir kaza yaşandı...
Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde, Ömer Azak yönetimindeki minibüs, kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle kaydı.
Otomobilin üzerine düştü
Minibüs, istinat duvarını aşarak hastane bahçesinde park halindeki otomobilin üzerine düşerek durdu.
Yaralanan olmadı
Sürücü Azak'ın yara almadan kurtulduğu kazada, iki araçta da hasar oluştu.
Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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