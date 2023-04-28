Trabzon’da sabitlendiği yerden harekete geçen çöp konteyneri, faciaya neden oluyordu Yokuş aşağı hızla kayan çöp konteyneri, Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala bir servis çalışanın tekmesi ile yön değiştirdi. Konteyner, park halindeki araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Bir çöp konteyneri, trafik canavarına dönüşüyordu ki; facia önlendi…

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde bulunan çöp konteyneri, henüz bilinmeyen nedenle sabitlendiği yerden çıktı.

Yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan çöp konteyneri önce kargo aracına çarptı.

Tekmeyle durdurdu

Araçtan sekerek yokuş aşağı kaymaya devam eden çöp konteynerini, bir otomobil firmasına ait servis çalışanı fark etti.

Duruma müdahale etmeye çalışan servis personeli, konteyneri tekme atarak yavaşlatmak istedi.

Müdahale işe yaradı ve çöp konteyneri yavaşlayarak park halindeki başka bir araca çarptı ve sonunda durdu.

Bir kadın saniyelerle kurtuldu

Yokuş aşağı yürüyen bir kadının saniyelerle konteynerden kurtuluşu da, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan servis çalışanı Yunus Altuntaş, şunları söyledi:

İş yerimde araca bakıyordum, o sırada üstten çöp konteynerinin gürültüyle geldiğini gördüm. İki araca çarptı, kargo aracına çarptıktan sonra adeta patlama sesi yaşandı. Yola doğru gidiyordu, ben de hemen koştum bir tekme vurup yavaşlatırım diye düşündüm. Tekme vurunca, aracın sağ tarafına çarparak yavaşladı, yön değiştirdi. Eğer müdahale etmeseydim, her saniye yüzlerce aracın geçtiği Karadeniz Sahil Yolu'na yola doğru gidebilirdi. O zaman da zincirleme kaza dolayısıyla facia olurdu. Çöp konteynerinin nasıl hareket ettiği konusunda bilgim yok.

"Bir daha yaşanmaması için önlem alınmalı"

Çevre sakinlerinden Murat Gül ise “Herhangi bir önlem yok. Genelde buralarda çok çocuk bulunuyor, yukarıda okul olduğu için de servis araçları geçiyor. Evimizdeki atıkları buraya atıyoruz. Kedi-köpek geliyor. Hayvanlar, çöp konteynerinin arka kısmına geçtiği için yerinden oynayıp kayabilir. Bir daha yaşanmaması için önlem alınmalı.” dedi.