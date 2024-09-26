Trabzon'da sağanak sonrası afetin bilançosu belli oldu TrabzonValiliği, 20 Eylül'de yaşanan sağanak sonrası bilançoyu duyurdu ve 205 milyon 526 bin 31 lira zarar olduğunu açıkladı.

DHA

Trabzon'u sağanak vurdu.

20 Eylül'de etkili olan sağanak; Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi.

İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

1 KŞİİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta, 1 mil açıkta denizde ulaşıldı

Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 705 personel ve 373 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

504 ÜRETİCİYE AİT ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "25 konut ve 1 iş yeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TL olarak tespit edilmiştir.

Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276.898 metrekare tarım arazisi ve 65.700 depo ürün zarar görmüştür" bilgisine yer verildi.

NAKİL HATLARINDAKİ TÜM ARIZALAR GİDERİLDİ

4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesi'nde temizlik çalışmalarının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen yıkımlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmekte olup şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği tespit edilmiştir. İlçelerimizdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarındaki sorunlar giderilmiş olup hat onarım çalışmaları devam etmektedir.

Enerji nakil hatlarındaki tüm arızalar giderilmiş, enerji verilemeyen mahalle kalmamış olup hatlardaki bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılay'ı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2190 yemek, 8250 içecek, 8000 ikramlık ve 4400 su dağıtımda bulunmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde; 10 ilden gelen 110 AFAD Gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesi’nde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır" ifadelerime yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)