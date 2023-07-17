Trabzon'da sanal devriye ekipleri yolları kapatan ve drift atanlara geçit vermedi Sanal devriye ekiplerinin kent genelinde başlattığı çalışmalarda Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde drift yapan ve yolları kapatarak kutlama yapan kişiler, jandarma engeline takıldı.

İHA Güvenlik güçleri, trafikte vatandaşın huzurunu ve güvenliğini bozacak şahısları tek tek tespit ediyor. Yapılan çalışmalar ardından binlerce vatandaşın aracı trafikten men edildi. Trabzon'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu konuda yeni çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriyeler tarafından, kent genelinde drift yapan ve yolları kapatarak kutlama yapan kişilere ait görüntüler tek tek inceledi. Bunun ardından kuralları ihlal eden kişiler tek tek tespit edildi. Sürücüler yakalandı Siber jandarma ekiplerince sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmalarda, temmuz ayında Ortahisar ilçesi Aktoprak Mahallesi ve Akoluk Mahallesi'nde drift yapan, Yalıncak Mahallesi'nde Trabzon-Rize yolunu keserek düğün kutlaması yapan ve Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde drift yapan sürücüler yakalandı. Öte yandan trafik jandarma ekiplerince ise Ortahisar'ın Yalıncak ve Pelitli mahallelerinde abart egzoz kullanarak gürültü yapan sürücüler belirlendi. 2 ay trafikten men edildi Tespit edilen sürücüler hakkında gürültü yapmak ve kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan idari para cezası uygulanırken, araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi. Ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konulan sürücüler hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.