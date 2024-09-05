Trabzon'da sel gitti, Karadeniz'in rengi değişti Kentte 3 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

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DHA

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Trabzon'da 3 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi.

Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bodrum ve zemin katlar suyla kaplandı.

Hasat edilip kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, su içinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma yaptı.

HEYELAN SONRASI TEMİZLİK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışma başlattı.

Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde meydana gelen heyelanlarda, bölgedekilerin olumsuzluk yaşamaması için belediye ekipleri, yoğun mücadele verdi. Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, güvenli alana tahliye edildi.

KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Heyelan sonrası ekiplerin, bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Sürmene ilçesinde Karadeniz'in kıyı şeridinde geniş alanda suyun rengi, Manahoz Deresi'nden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü.

Dere ve ırmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Denizin renginin değişmesi, drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)