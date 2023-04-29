Trabzon'da seyir halindeki lüks cip alev alev yandı: Sürücü şans eseri kurtuldu

İHA

Trabzon’da facianın eşiğinden dönüldü.

Sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinde 39 yaşındaki Esra Kızıler yönetimindeki lüks cipin çakmaklığında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, tünel çıkışında aracını durdurdu.

Kadın sürücü yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi. Ancak yangın söndürme tüpünün çalışmaması nedeniyle alevlere müdahale edemedi.

Sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce alev topuna dönen araçtaki yangın kısa sürüde kontrol altına alındı.

Otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten sürücü Kızıler, şu ifadeleri kullandı:

Tünelde seyir halindeyken koku aldım. İlk başta kokunun tünel içinden geldiğini düşündüm. Sonrasında fark ettim çakmaklığın oradan bir duman geliyor. Tünelden çıktığım gibi sağa yaklaştım. Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Battaniye ile yangının çıkış yerinin üstünü kapatmaya çalıştım ama o bölüm erimişti. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif şekilde yandı.