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    Trabzon’da tamircinin yanmış cesedi bulundu

    Ailesi ile yakınlarının aradığı 59 yaşındaki tamirci, yanarak ölmüş halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 05.12.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:49
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    Trabzon’da tamircinin yanmış cesedi bulundu

    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın, gece evine dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

    59 yaşındaki Yardım'ın en son birlikte görüldüğü kişilerle irtibata geçen aile, Sarıtaş Mahallesi'nde Muammer Yardım ile motosikletini yanmış halde buldu.

    Soruşturma başlatıldı

    İhbar üzerine emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

    Yardım'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

    AA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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