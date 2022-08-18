Tur otobüsünün sürücü direksiyon başında fenalaşınca kaza meydana geldi. Otobüsün kırmızı ışıktaki araçlara çarpmasıyla yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nun Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, turist kafilesini taşıyan tur otobüsünün sürücüsü O.N.K., Giresun yönüne giderken direksiyon başında aniden fenalaştı.

Kontrolden çıkan otobüs, kırımızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 2 araç çarpmanın şiddeti ile yola savruldu, 1 araç ise kaldırımda sürüklendi. Mobilya taşıyan bir kamyonet, beton aydınlatma direğine çarptı.

Kaza neticesinde 5 kişi yaralandı.

Bir sürücü, araç içinde sıkıştı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik, 1 saatte normale döndü

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Trabzon’da tur otobüsü, kırmızıda bekleyen araçların arasına daldı VİDEO

