Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 6 yaralı

DHA
Trabzon'un Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçesi mevkisinde Arap turistleri taşıyan İhsan Sali yönetimindeki 61 TF 405 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüje çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenip, devrilen aracı çevredekiler müdahale edip, kaldırdı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Arap turistler yaralandı
Uzungöl'den döndüğü öğrenilen minibüste, 5'i Arap turist 6 kişi yaralandı.
Üçünün durumu ağır
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı.