Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 6 yaralı
DHA

Trabzon'un Sahil Yolu'nun Sürmene ilçesi mevkisinde turistleri taşıyan İhsan Sali yönetimindeki 61 TF 405 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenip, devrilen aracı çevredekiler müdahale edip, kaldırdı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arap turistler yaralandı

Uzungöl'den döndüğü öğrenilen minibüste, 5'i Arap turist 6 kişi yaralandı.

Üçünün durumu ağır

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı.