Trabzon'da uydu fotoğraflarıyla dolandırıcılık

e-Ticaret sitesinde 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora veren adam, 3 bin TL dolandırıldı. Talihsiz adam, suç duyurusunda bulundu.

Trabzon’da inşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi.

Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.

5 kişi son anda kurtuldu

Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.

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“Ulaşamadım ve engellediğini fark ettim”

Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, “Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark ettim. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum.” dedi.

“Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum”

Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan 43 yaşındaki Çan, “Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil. İlanlarda lokasyona göre fiyatı makul tutuyorlar, istediği rakamlar da depozito olarak çok büyük meblağlar değil. Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum, maalesef dolandırıldım. Muhtemelen benim gibi bu ya da benzer arsa için kaparo yatıranlar vardır.” diye konuştu.

Şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları tazminat sebebi

Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

DHA’ya konuşan Şahinkaya, “Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir.” dedi.