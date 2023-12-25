DHA
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar cezasız kalmıyor.
Bunun bir örneği de Trabzon'da yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 kadının uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Gözaltına alındı
Polis ekiplerinin çalışmalarında, uyuşturucu kullanan kadının Y.B. olduğu tespit edildi.
Ekipler, Y.B.'yi Boztepe Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.
Çok sayıda uyuşturucu madde bulundu
Evdeki aramalarda; 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirildi.
Madde temin eden şahıs da gözaltında
Kadına uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen U.Ş. de yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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