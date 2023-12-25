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Trabzon'da uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaşan kadın gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaşan kadın gözaltına alındı Genç kadın kendi hesabından uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşınca ekiplerin radarına girdi. Yapılan incelemelerin ardından kadın ve kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli gözaltına alındı. Sorguları devam ediyor.