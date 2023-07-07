Trabzon'da yakıt tankeri turistleri taşıyan minibüse çarptı Yakıt tankeri ile Arap turistleri taşıyan minibüsün sebebi bilinmeyen bir sebeple çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebep olduğu kazalardan bir yenisi yaşandı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde V.S. yönetimindeki 25 FA 500 plakalı yakıt tankeri, kavşakta T.E. yönetimindeki minibüse henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.

Kaza sonrası yakıt tankeri yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilirken, çarpışmanın etkisi ile yan yatarak devrilen minibüste yangın çıktı.

Arap turistler yaralandı

Çıkan yangın kısa sürede yoldan geçen araçlardakilerin müdahalesi ile söndürülürken, minibüste bulunan Arap turistler A.A., A.A., S.A ve M.A yaralandı

Tanker şoförünün de yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Trabzon’daki hastanelere sevk edilirken, minibüs şoförü T.E ve aynı minibüste bulunan T.A. isimli çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçta soğutma çalışmaları başladı

İtfaiye ekipleri yanan araçta kaza sonrası soğutma çalışması yaparken, kaza nedeniyle zarar gören trafik ışıkları da onarıldı.