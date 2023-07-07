Trabzon'da yakıt tankeri turistleri taşıyan minibüse çarptı
İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebep olduğu kazalardan bir yenisi yaşandı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde V.S. yönetimindeki 25 FA 500 plakalı yakıt tankeri, kavşakta T.E. yönetimindeki minibüse henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.

Kaza sonrası yakıt tankeri yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilirken, çarpışmanın etkisi ile yan yatarak devrilen minibüste yangın çıktı.

Arap turistler yaralandı

Çıkan yangın kısa sürede yoldan geçen araçlardakilerin müdahalesi ile söndürülürken, minibüste bulunan turistler A.A., A.A., S.A ve M.A yaralandı

Tanker şoförünün de yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Trabzon’daki hastanelere sevk edilirken, şoförü T.E ve aynı minibüste bulunan T.A. isimli çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçta soğutma çalışmaları başladı

İtfaiye ekipleri yanan araçta kaza sonrası soğutma çalışması yaparken, kaza nedeniyle zarar gören trafik ışıkları da onarıldı.