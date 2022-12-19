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- Trabzon'da yaralı köpeğin üzerine moloz döküldü
Trabzon'da yaralı köpeğin üzerine moloz döküldü
- 19.12.2022 - 17:54
- Güncelleme : 19.12.2022 - 17:59
Trabzon'un Yorma ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı.
14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi.
Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı.
Köpeğin üzerine moloz döktüler
Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü.
O anlar, çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Soruşturma başlatıldı
Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu.
Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da yaralı köpeğin üzerine moloz döküldü VİDEO
Otopsi raporu bekleniyor
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaya müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.
DHA'nın aktarımına göre; köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi.
Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.