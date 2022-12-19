Aracın çarptığı yaralı köpek, önce kamyonetin arkasına konuldu ardından üzerine moloz döküldü. Çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilen olayla ilgili çifte soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Yorma ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı.

14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi.

Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin üzerine moloz döktüler

Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü.

O anlar, çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Soruşturma başlatıldı

Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu.

Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da yaralı köpeğin üzerine moloz döküldü VİDEO



Otopsi raporu bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaya müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.

DHA'nın aktarımına göre; köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi.

Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.