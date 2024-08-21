Trabzon'da yayla evini kundakladılar: 3 ölü Araklı ilçesinde tartıştığı akrabaları tarafından evi kundaklanan Arif Altuntaş ve saldırı sırasında evde bulunan 2 akrabası, çıkan yangında feci şekilde can verdi.

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İHA

Trabzon’un Araklı ilçesinde çıkan yangın 3 kişinin canını aldı...

Kayacık Mahallesi'ne bağlı Haçovit Yaylası’nda Arif Altuntaş’a ait yayla evinde, sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

YANGINDA 3 KİŞİ CAN VERDİ

Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde bulunan Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve akrabaları Kasım Altuntaş olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin, evdeki tadilat için akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş’ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIK"

Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek “Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi.

Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şoke olduk, biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)