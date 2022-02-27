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    Trabzon’da yediği mantardan zehirlenip öldü

    Yediği mantardan zehirlendiği belirtilen kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 16:42
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    Trabzon’da yediği mantardan zehirlenip öldü

    Trabzon’un Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

    Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı.

    10 GÜN SONRA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

    10 gündür hastanede tedavi gören Ustaoğlu’nun yediği mantardan zehirlendiği belirlendi.

    Ustaoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi.

    Trabzon’da yediği mantardan zehirlenip öldü #1


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