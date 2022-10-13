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    Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü

    Tonya'da bahçede ot biçerken sol omzuna yorgun mermi isabet eden kadın, neredeyse canından oluyordu.
    • 13.10.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:13
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    Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü

    Trabzon'un Tonya ilçesinin Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki Hırsafa Yaylası’nda ot biçen 59 yaşındaki Asiye İnce, sol omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile yaralandı.

    İnce, yakınlarının yardımıyla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre burada yapılan müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İnce'nin omuzundaki mermi çekirdeği, ameliyatla çıkartıldı.

    "Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın"

    Asiye İnce hastaneden taburcu edilirken, başından geçenleri anlattı.

    Asiye İnce, yaptığı açıklamada “İneklerimi yedirdim. Bahçemde ot biçiyordum. Sert bir cisim omzuma çarptı. Elimi elbisemden içeri soktum, baktım kan akıyor. Kardeşimi aradım vuruldum dedim. Devletten bu silahları toplamasını istiyorum. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın.

    Trabzon da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü #1

    "Silahları hep toplasınlar"

    Hep haberlerde böyle olayları duyardım benim başıma da geldi. Hastanede film çekince mermiyi gördüler. Silah atanı bulsak şikayetçi olacağım. Bomboş arazideydim hiç tahmin etmezdim.

    Omzuma taş vurdular zannettim. Silahları hep toplasınlar bunlara silah vermesinler. Yaylaya çıkacağım ama korkuyorum bir daha o kurşun gelir diye." dedi.

    Trabzon da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü #2

    "Silah eğitimli kişilere verilmeli"

    Asiye İnce'nin eşi Yakup İnce (61) ise "O gün ben de hastanedeydim. Telefonum çaldı hayırdır dedim. Orada dur, vuruldum geliyorum dedi. Şaşırdım kimseyle alıp veremediğim yok. Hastaneye geldiler kurşun şah damarına 1.5 santim kala girmiş.

    Kalbe yakın bir noktada girmiş. Silahın eğitimli kişilere verilmesini istiyorum. Eğitimsiz her önüne gelenin silah almamasını istiyorum. Yaylada hiç böyle bir şeye rastlamamıştık. Allah'ıma bin şükür eşimi bana bağışladı." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonrası yaşanan yorgun mermi vakalarının, son dönemde tüm uyarılara rağmen ardı arkası kesilmiyor.

    Kiminin hayatını kaybettiği, kimileri yaralandığı, kiminin ise sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı mermi vakalarının failleri bir türlü yakalanamıyor. Genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamaları sırasında meydana gelen yorgun mermi olayları, düzenlenen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyalarına rağmen devam ediyor.

    Trabzon da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü #3

    Trabzon da yorgun mermi isabet eden kadın ölümden döndü #4


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