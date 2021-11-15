Trabzon'daki 700 yıllık sur kalıntısı camekanla çevrelendi

Proje çalışması kapsamında başlatılan çalışmada, Roma, Bizans ve Kommenos dönemlerinden izler taşıyan tarihi bir sur bulundu. AVM içerisinde camekanla kapatılan sur, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Trabzon'un Pazarkapı mevkisinde, 2 yıl önce Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması başlatıldı.

Çalışmada yer altından Roma, Bizans ve Kommenos dönemlerinden izler taşıyan tarihi bir sur meydana çıktı.

Trabzon Kalesi'nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar Surları'nın devamı olduğu düşünülen yapı, koruma altına alındı.

CAMEKANLA KAPATILDI

Sur, TOKİ tarafından inşa edilen yeni balıkhane içerisinde konumlandırılarak özel tasarımlı camekanla kapatıldı.

Balıkhaneye alışverişe gelen vatandaşlar, camekanda sergilenen yapıyı ilgiyle incelerken, bilgilendirme yazısı bulunmaması nedeniyle yapının ne olduğunu anlayamıyor.





"TARİHİ BİR KALINTI GİBİ, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Alışverişe geldiği balıkhanedeki yapıyı inceleyen Sinan Kalfa, “Camekanın içinde tarihi bir kalıntı gibi geliyor ama ne olduğunu anlayamadım. Balıkhanenin açıldığını duyup geldik. İlk defa denk geldi, merak edip baktık. Açıklama için bir yazı veya öz geçmişi lazım. Az önce arkadaşımla sur olabilir mi diye konuştuk ama onu çok andıracak bir durum göremiyorum.” dedi.





"MÜŞTERİLER AKVARYUM OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Bilgilendirme levhasının şart olduğunu dile getiren balıkçı İsmail Demir, “Buranın tarihi yer olduğunu bize söylediler ama gelen müşterilerimiz de bize akvaryum olacağını söyledi. Güzel bir şey var burada. Burası güzelleştirilirse daha iyi olabilir. Burayı görmeye de gelebilirler. ‘Burası akvaryum mu olacak, su mu dolacak’ diye soruyorlar. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Ne kadar güzellik o kadar çok iş demektir. Burası daha güzel olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

"NEDEN CAMEKAN İÇİNE ALINDI"

İlhan Özbayrak da yapının ilgi çektiğini söyleyerek, “Bunun ne olduğu bilinmiyor. Neden camekan içine alındı? Trabzon’un her yerinde kale suru var ama bu daha geniş, daha büyük bir sur. Hangi tarihe ait bunu bilmiyor.” dedi.





"TARİHİ ESERDİR HERHALDE"

Adem Aydemir de yapının ne olduğunu bilmediğini belirterek, “Tarihi eserdir herhalde. İlk defa görüyorum. Şurada bir yazı olsa ne olduğunu öğrenirdik.” diye konuştu.

1'İNCİ SINIF TARİHİ ESER OLARAK TESCİL EDİLDİ

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de tarihi sur temelinin Roma İmparatoru Hadrianus, Bizans İmparatoru Justinianus ile Kommenos devletine ait izler taşıdığını söyledi.

Surun en az 700 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Erüz, şöyle konuştu:

“Yıkımlar sonrası Roma-Bizans döneminde oluşan ve 1300’lü yıllarda Kommenos devleti zamanında son şeklini almış surun temel kısmı kazı sırasında açığa çıktı. Talebimiz doğrultusunda incelenip, surun devamı olması nedeniyle 1'inci sınıf tarihi eser olarak tescil edildi.





"RESTORASYON BİTMEDİ"

'Camın altındaki nedir, ne olduğu anlaşılmıyor’ diyorlar. İnsanların birçoğu sur olduğunu dahi anlayamıyor ama o bölgede henüz restorasyon bitmedi. Surun herhangi bir kimliklendirmesi yok. Ne olduğu ve neden korunduğuna dair hiçbir bilgi yok. Orayı bilgilendirme levhalarıyla birlikte üzerinde başka şeyler koymak suretiyle daha anlaşılır sergileme yapılmasında fayda var. Sur milattan sonra 100’lü yıllarda Hadrian limanı zamanında mı, 530’lu yıllarda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında mı yapıldı, yoksa 1300’lerdeki Kommenos devleti döneminde surun genişletildiği döneme mi ait bilinmiyor. Bu tanımlamayı uzmanlar yapmalı ama orada en az 700 yıllık bir sur duvarı var. Trabzon için önemli bir değer.” ifadelerini kullandı.









