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    Trabzon'daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı

    Ahırdaki ineğin başı araç lastiğine sıkışınca itfaiye ekipleri, lastiği keserek ineği kurtardı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 12:02
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    Trabzon'daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı

    Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı.

    Hayvanın sahibi, lastiği çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

    HAYVAN KURTARILDI

    İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici aletle keserek hayvanı kurtardı. İneğin sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

    Trabzon daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı #1

    Trabzon daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı #2

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