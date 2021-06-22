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- Trabzon'daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı
Trabzon'daki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı
Ahırdaki ineğin başı araç lastiğine sıkışınca itfaiye ekipleri, lastiği keserek ineği kurtardı.
- DHA
- 22.06.2021 - 12:00
- Güncelleme : 22.06.2021 - 12:02
Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı.
Hayvanın sahibi, lastiği çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
HAYVAN KURTARILDI
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici aletle keserek hayvanı kurtardı. İneğin sahibi ise ekiplere teşekkür etti.