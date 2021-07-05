Euro
10.2948
-0.03%
Dolar
8.671
-0.1%
Altın
498.96
0.03%
Borsa
1.393
1.16%
Bitcoin
292.495
-4.10%
EXEN Coin
29.58
-0.57%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Trabzon'daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi

    Otomobilin bariyere çarptığı ve 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çatan Doğan ile yengesi Zeliha Çatan, Irmak köyünde gözyaşlarıyla defnedildi.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi

    Dün saat 06.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Eskipazar mevkisinde Yusuf Kiraz’ın kullandığı GD-PJ 809 Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

    Kazada otomobildeki Zeliha Çatan ve Ayşegül Doğan hayatını kaybetti, sürücü ile Ensar Buğra (1), Ensar Fuat (7) ve Eymen (11) Çatan yaralandı.

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #1

    SON ANDA AKRABALARININ ARACINA BİNMEYE KARAR VERDİLER

    Almanya’dan 2 hafta önce İstanbul’a gelen Yusuf Kiraz'ın, memleketi Rize’ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

    Kazada hayatını kaybeden Zeliha Çatan ve Ayşegül Çatan Doğan ile yakınlarının Ankara’dan tatil için memleketleri Rize’ye gelmek üzere uçak bileti aldığı ancak son anda yola çıkan akrabaları Yusuf Kiraz’ın otomobiline binmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #2

    TOPRAĞA VERİLDİLER

    Ayşegül Çatan Doğan ile yengesi Zeliha Çatan'ın cenazeleri, gözyaşlarıyla Rize’nin Pazar ilçesi Irmak köyünde toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #3

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #4

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #5

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #6

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #7

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #8

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #9

    Trabzon daki kazada ölen kadınların cenazesi toprağa verildi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir