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    Trabzon'daki KYK yurdunda uygulanan yasakta ilk savunma

    KTÜ ana kampüsü içindeki yurt yemekhanesine asılan 'şort ve pantolon' uyarı yazısı üzerine ifadesi alınan bir görevli, kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız olduklarını söyledi.
    • 21.04.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:39
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    Trabzon'daki KYK yurdunda uygulanan yasakta ilk savunma

    Geçtiğimiz günlerde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, tepkilere sebep olan bir olay yaşanmıştı.

    Yurdun karma olarak kullanılan yemekhanesine şortlu ve kısa pantolonla girilmeyeceğine dair bir uyarı yazısı asılmıştı.

    Soruşturma açıldı

    KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, uygulamanın üniversiteyle alakalı olmadığını açıklamış, Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

    Personeller savunma yaptı

    Soruşturma kapsamında yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.

    "Kadın çalışanlar erkeklerden şikayetçiydi"

    İsmi açıklanmayan bir görevli, "Yemekhanede çalışan kadın personeller erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız olup şikayet ediyorlardı." diyerek yazıyı da bunun üzerine astığını öne sürdü.

    Görevli, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

    Karar için tüm savunmalar bekleniyor

    DHA'nın haberine göre; kurumdaki diğer ilgililerin savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verilecek.

    Trabzon daki KYK yurdunda uygulanan yasakta ilk savunma #1

    Trabzon daki KYK yurdunda uygulanan yasakta ilk savunma #2

    Trabzon daki KYK yurdunda uygulanan yasakta ilk savunma #3


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