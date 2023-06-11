Trabzon'daki parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti Oturduğu sitenin parkında oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk, başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

DHA Dün akşam Trabzon’un Ortahisar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı… Çukurçayır Mahallesi'ndeki sitenin parkında arkadaşları ile oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, aniden kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati tehlikesi var Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yere yığıldığı anlar kamerada Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.