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    Trabzon'daki tehlikeli drifte 9 bin TL ceza kesildi

    Sürmene ilçesindeki caddede tehlikeli manevralarla drift atan sürücü, kameralarla tespit edildi. Sürücüye 9 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
    • 26.08.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:04
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    Trabzon'daki tehlikeli drifte 9 bin TL ceza kesildi

    Trabzon'da tehlikeli drift yürekleri ağza getirdi.

    Sürmene ilçesindeki caddede otomobili ile tehlikeli manevralar yapan sürücü, kameraya yakalandı.

    Drift, kameraya takıldı

    Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilen sürücüye yönelik çalışma başlatıldı.

    Sürücünün ehliyetine el konup para cezası verildi

    Ekipler, kısa bir süre ardından yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak’ suçlarından 9 bin 125 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

    Trabzon'daki tehlikeli drifte 9 bin TL ceza kesildi ViDEO

    Trabzonda otomobille drifte 9 bin lira ceza -1

    Trabzonda otomobille drifte 9 bin lira ceza -2


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