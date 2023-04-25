Trabzon'de servet değerinde kaçak ürün yakalandı Kaçak ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalar kapsamında yapılan operasyonun ardından 1 kişi gözaltına alınırken toplamda 1 milyon 100 bin TL olduğu tespit edildi.

İHA Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmaların ardından binlerce kaçak ürün ele geçirildi. Trabzon'da yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünler tespit edildi. Kargo gönderilerinde ürünler tespit edildi Yapılan çalışmalarda C.S. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen kargo gönderilerinden servet değerinde kaçak ürün çıktı. Servet değerinde ürüne el konuldu Kargo gönderilerinden çıkan 4 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 58 paket 25 gramlık gümrük kaçağı pipo tütünü ve 4 bin 90 adet gümrük kaçağı elektronik sigaranın piyasa değerinin toplamda 1 milyon 100 bin TL olduğu tespit edildi. 1 şüpheli gözaltına alındı Olayla ilgili C.S. gözaltına alınırken, olayla ilgli inceleme sürüyor.