Trabzon'de servet değerinde kaçak ürün yakalandı

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmaların ardından binlerce kaçak ürün ele geçirildi.
Trabzon'da yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünler tespit edildi.
Kargo gönderilerinde ürünler tespit edildi
Yapılan çalışmalarda C.S. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen kargo gönderilerinden servet değerinde kaçak ürün çıktı.
Servet değerinde ürüne el konuldu
Kargo gönderilerinden çıkan 4 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 58 paket 25 gramlık gümrük kaçağı pipo tütünü ve 4 bin 90 adet gümrük kaçağı elektronik sigaranın piyasa değerinin toplamda 1 milyon 100 bin TL olduğu tespit edildi.
1 şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili C.S. gözaltına alınırken, olayla ilgli inceleme sürüyor.