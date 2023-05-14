Trabzon'u sağanak vurdu, Uzungöl çamura döndü

Karadeniz'i vuran sağanak yağış, Uzungöl'ün rengini değiştirdi.
Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, çamura büründü.
Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular Uzungöl'e ulaşırken, gölün son hali ise çekilen karelere yansıdı.
Ziyaretçiler şaşkınlık yaşadı
Uzungöl’e ulaşan çamurlu sular, gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü.
Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, her yıl Mayıs ayında gölün rengi çamur rengine bürünüyor.