Trafikte 10 aylık acı bilanço: 1.872 ölüm

Alınan tedbir ve uygulanan sıkı tedbirlere rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler yine yolları kan gölüne döndürdü. 402 bin 54 trafik kazasında bin 872 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılının ilk 10 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

1.872 kişi öldü

Buna göre 402 bin 54 trafik kazasında bin 872 kişi hayatını kaybetti, 244 bin 188 kişi yaralandı.

Kazalardan 170 bin 84'üne sürücü, 14 bin 970'ine yaya, 785'ine yol ve 2 bin 484'üne yolcu kusurları sebebiyet verdi.

Işık ihlali yapanlar

Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 700 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 4 bin 680 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Alkollü sürücüler

Hatalı şerit değiştiren 17 bin 274 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı.

2022'de bin 545 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi.

Hız tutkunu bin 509 sürücü de kazalara sebep oldu.

Kural çiğneyenler

Yılın 10 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı.

3 bin 990 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 19 bin 824 yolcuya da ceza kesildi.

3 milyon 279 bin 381 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kameralarca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 15 milyon 610 bin 615 araç plakasına ceza yazıldı.

1 milyondan fazla araç menedildi

Alkol alıp direksiyon başına geçen 176 bin 991 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı.

1 milyon 102 bin 214 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten menedildi.

Büyükşehirlerdeki kazalar

İHA'da yer alan habere göre kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı.

Resmi verilere göre yılın ilk 10 ayda meydana gelen kazalarda Ankara'da 83, İstanbul'da, 104, İzmir'de 82 ve Bursa'da 61 kişi hayatını kaybetti.