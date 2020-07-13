Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte tartıştığı bir kişiyi bıçakla kovalayan adamı güçlükle ikna ederken, o anlar kaydedildi.

Nerede yaşandığı bilinmeyen olayda, bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor.

Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti.

Bayrakçı’nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.

Trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla kovaladı

"MERTLİĞİ BIÇAK SALLAMAK SANIYOR"

Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.