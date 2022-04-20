Son yağışlarla birlikte Kazandere Barajı ile Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgedeki nehirlerin debisinde de artış meydana geldi.

Trakya’da etkili olan son yağışlar ile barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı.

Kırklareli Vize'de bulunan, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan İSKİ'ye ait Kazandere Barajı ile Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Pabuçdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 95,33 olarak ölçüldü. DHA’nın haberine göre; Trakya'da Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırklareli Barajı yüzde 97, Altınyazı Barajı yüzde 97, Süloğlu Barajı yüzde 96, Yenikarpuzlu Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 92’ye yükseldi.

Nehirlerin debileri yükseldi

Yağışlar yalnızca barajlardaki su seviyelerini değil, Edirne’deki nehirlerin debilerini de yükseltti.

Ergene Nehri'nin su debisi 97 metreküpsaniye ulaşınca, bölgedeki bazı ekili araziler sular altında kaldı.

Meriç Nehri'nin debisi, İpsala ilçesinde 285 metreküpsaniyeye, geçen hafta 8 metreküpsaniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise 12 metreküpsaniyeye ulaştı.

Trakya'daki barajlarda doluluk oranı arttı VİDEO



“Yağışlar böyle devam ederse verim yüksek olacak”

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerden Nihat Çelik, yağışlardan çok memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yağmurlar çok güzel geldi. Çiftçilerimiz çok mutlu. Karaağaç'ımızın yüzü güldü. Üreticiler olarak bu yağmuru çok bekliyorduk. Nehir seviyemiz yükseldi, kuyularımızda sular çok güzel oldu. Çiftçilerimiz çok mutlu. Yağışlar böyle devam ederse; verim yüksek olacak. Yağışlar biraz geç geldi. Çiftçilerimiz gübrelerini attılar, ilaçlamalarını yaptılar, çok sıkıntı yaşadılar. Bu yağmur ilaç gibi geldi. Edirne'nin meyve-sebze ihtiyacını mahallemiz karşılıyor. Çiftçilerimiz taze taze Edirne halkına sunuyor.”





“Hasat kurak giderse olmaz; yağmura, suya ihtiyaç var”

Yağışların yer altı için de faydalı olduğunu dile getiren üretici Recep Güzelbayram ise, “Çiftçiler memnun oldu. Kuyularda sular bugün için iyiydi. Üretime de yansır. Hasat kurak giderse olmaz; yağmura, suya ihtiyacı var. Bu yağmur iyi geldi, tam zamanında yağdı.” dedi.

“Bu yağışlar çok bereketli oldu”

Üreticilerden Ülkü Özavcı ise, “Allah'a çok şükür, bu yağışlar çok bereketli oldu. Memleketimiz için, bilhassa Edirne için çok faydalı oldu. Çünkü kurak geçiyordu. Yağmurların yağması, bizim için büyük bir nimet. Karaağaç'ta 5 bin dönüm ekili alan var; ayçiçeği, mısır ekiyorlar. Yalnız Karaağaç meselesi de değil bütün Trakya'ya bereket yağdı. Bu da mahsule büyük bir avantajdır.” dedi.