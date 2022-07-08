Petrol
106.72
1.98%
Euro
17.5812
0.10%
Dolar
17.2835
0.09%
Altın
970.12
0.49%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
380.616
4.88%
BTXN Coin
6.67
2.93%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Trakya’ya tatilci akını

    Vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ karayolunda araçlarıyla Trakya bölgesinde bulunan tatil noktalarına akın ederek trafikte yoğunluk oluşturuyor.
    • 08.07.2022 - 20:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trakya’ya tatilci akını

    Türkiye’nin Anadolu yakasını Tekirdağ üzerinden Avrupa’ya bağlayan İstanbul - Tekirdağ karayolunda Kurban bayramı için araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Trakya’ya akın ederek yoğun trafik oluşturuyor.

    Trafiğin akıcı bir yoğunluğa sahip olduğu yolda zaman zaman ulaşımda yavaşlamalar yaşanırken yolun kapanmaması için çalışan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

    Yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor

    İHA'nın aktardığına göre trafikte yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde artarak devam etmesi beklenirken, trafik ekiplerinin ulaşımda olumsuz durumlar yaşanmaması için denetimlerini sıklaştıracağı ifade edildi.

    Trakya’ya tatilci akını #1

    Trakya’ya tatilci akını #2



    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Rusya'dan uzun süreli savaş hazırlığı sinyali
    Dünya

    Rusya'dan uzun süreli savaş hazırlığı sinyali

    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı
    Gündem

    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı

    Görüş Bildir