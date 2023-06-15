Trans Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili dava sonuçlandı İzmit'te trans Nefes Balkan’ın evinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili davada, sevgilisi Tunahan Türker’e kasten öldürme suçundan indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi.

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan bir binanın 5'inci katında oturan 28 yaşındaki trans Nefes Balkan ile sevgilisi 34 yaşındaki Tunahan Türker arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Balkan, 5'inci kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Balkan, yaşamını yitirdi, Tunahan Türker de gözaltına alındı.

Polisin yaptığı inceleme sonucu evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Adliyeye sevk edilen Türker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili Tunahan Türker'in yargılanmasına, bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Savunması okundu

Duruşmada sanık Tunahan Türker’in cezaevinden yazdığı ve Nefes Balkan’ın 80 kilogram olması sebebiyle tek başına balkondan atamayacağı yönündeki savunması okunarak, tartışıldı.

Balkan’ın ailesinin avukatları, savunmaya itibar edilmemesi gerektiğini ve indirim uygulanmaksızın ceza verilmesini talep etti.

"Yaptıysam Allah bana aynısını yaşatsın"

Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Tunahan Türker ise, “Ben üzerime atılı suçları yapmışsam, Allah da bana aynısını yaşatsın. Ancak böyle bir şey yaşatmadıysam kendileri yaşasın. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.

Son savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

İndirimsiz müebbet verildi

Mahkeme, tarafların savunmaları, tanık ifadeleri ve toplanan deliller ışığında sanık Tunahan Türker’in Nefes Balkan’a karşı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, indirim yapılmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.