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    Trende rahatsızlandı, üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

    Trende uyuşturucu madde sebebiyle rahatsızlanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin şahıs üzerine yaptıkları aramada ise üzerinden 751 adet sentetik hap çıktı.
    • 15.11.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:29
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    Trende rahatsızlandı, üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

    Ankara'dan Sivas istikametine akşam saatlerinde trenle yolcuk eden B.B.Ç adlı şahıs, kullandığı uyuşturucu madde sebebiyle trende rahatsızlandı.

    Olayın üzerine sağlık görevlileri, Kırıkkale Garı'na sevk edildi. Rahatsızlılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Üzerinden 751 adet hap çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, B.B.Ç. adlı şahsın üzerinde yapılan aramalar sonucu 751 adet sentetik hap ele geçirildi.

    Tren bagajında ise şahsa ait olduğu tespit edilen ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 15 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, hastanedeki tedavi sürecinin ardından gözaltına alınan B.B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Trende rahatsızlandı, üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı #1


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