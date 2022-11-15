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Trende rahatsızlandı, üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Trende rahatsızlandı, üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Trende uyuşturucu madde sebebiyle rahatsızlanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin şahıs üzerine yaptıkları aramada ise üzerinden 751 adet sentetik hap çıktı.