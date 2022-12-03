Tribünde yaralanan Göztepe taraftarı ifadesini verdi

Göztepe - Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan Mehmet Çakır, hastanede polise verdiği ifadede, olaya karışanlardan şikayetçi oldu.

Göztepe - Altay derbisin yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda geçen pazar günü oynanan derbide Furkan Ersanlı'nın attığı işaret fişeğiyle bir taraftar ağır yaralnmıştı.

Yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, perşembe günü tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakımdan çıktı.

İfade verip şikayetçi oldu

DHA'nın haberine göre servisteki odasına alınan Çakır, polise ilk ifadesini verdi.

Maça arkadaşlarıyla gittiğini belirten Çakır'ın, Altay tribünlerinde patlama sesi duyup sis bulutunu gördükten sonra yüzündeki acıyla kendisinden geçtiğini söylediği öğrenildi. Çakır, olaya karışanlardan davacı ve şikayetçi olduğunu da söyledi.









